Bafra Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Bafra Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan Canlı Hayvan Pazarı'nda alt yapı ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki rutin temizlik çalışmalarını yürütmenin yanında Asri Mezarlık ve Yakıntaş Mezarlığı'nda da geniş çaplı temizlik yaptı. Her iki mezarlıkta Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çevre düzenleme çalışmalarında bulundu. Bafra Belediyesi arefe günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 08.00-17.00 arası hizmet verecek ücretsiz servislerini hayata geçirecek.

İlçedeki belediyeye ait otoparklar ise bayram süresince ücretsiz olacak. Ali Kale Turistik Tesisleri ve Alparslan Türkeş Parkı gibi sosyal tesisler ise bayramın ikini gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek. Bafra Belediyesi Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Kızılırmak Seddesi mezbaha yanında bulunan alanda atık gömü çukuru oluşturarak, vatandaşların kurban atıklarını bu alanda imha etmeleri istendi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, “Paylaşımın ve sosyal dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı hemşehrilerimizin en huzurlu şekilde idrak etmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Millet olmayı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde yaşamanın anlamını şüphesiz en çok bayram günlerinde hissederiz. Yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazandığı bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik özelliklerini vurgulamak suretiyle, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere değerli hemşehrilerimizin ve bayram nedeniyle Baframızda bulunan misafirlerimizin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.