Bafra Belediyesi ‘Büyük Samsun Buluşması'nda yerini aldı.

İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen Büyük Samsun Buluşması, İstanbul ve çevre illerde yaşayan Samsunluları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bafra Belediyesi de Samsun Tanıtım Günleri'nde stant açtı. Bafra standında Bafra pidesi, kaymaklı lokum, nokul, Bafra dondurması ve keşkek gibi fark oluşturan lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulmasının yanında zembil ve Bafra pirincinin tanıtımına yönelik etkinlikler yer alıyor.

Samsun'u görmek ve zengin kültürünü tanımak isteyen herkesi Yenikapı Miting Alanı'ndaki büyük buluşmaya davet eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu büyük buluşmada Bafra olarak yerimizi aldık. Oluşturduğumuz standımızda ilçemizi her yönüyle tanıtmanın yanında İstanbul ve çevresinde yaşayan hemşehrilerimzle kucaklaşma fırsatı yakalayacağız” dedi.

Büyük Samsun Buluşması 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.