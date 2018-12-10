Bafra Belediyesi hız kesmiyor

Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Asfalt, yol çakıllama, sathi kaplama, stabilize beton yol ve parke taşı çalışmalarında 68 sokakta 31 bin ton asfalt, 28 cadde ve sokakta 25 bin metre kare parke taşı döşendi.

Fen İşleri ekipleri bu süreç içerisinde; Alparslan Mahallesi'nde 20, Altınkaya Mahallesi'nde 2, Emirfendi Mahallesi'nde 4, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 4, Gazi Paşa Mahallesi'nde 1, İshaklı Mahallesi'nde 1, İsmetpaşa Mahallesi'nde 2, Tabakhane Mahallesi'nde 2, Bahçeler Mahallesi'nde 22, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4, Kızılırmak Mahallesi'nde 4 sokak olmak üzere toplam 68 sokakta 31 bin ton asfalt yapıldı.

Parke taşı çalışmalarında çalışmaları kapsamında mayıs ayından bu güne kadar, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1, Çilhane Mahallesi'nde 3, Emirefendi Mahallesi'nde 4, Gazipaşa Mahallesi'nde 3, Hacınabi Mahallesi'nde 2, İshaklı Mahallesi'nde 4, Kemalpaşa Mahallesi'nde 2, Kızılırmak Mahallesi'nde 6, Mevlana Mahallesi'nde 1, Tabakhane Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 28 cadde ve sokakta 25 bin metre kare parke taşı çalışması yapıldı.

Merkez mahallelerin yanında dış mahallelerin beklentilerine de duyarlı olan Bafra Belediyesi geride kalan süre diliminde aralarında Akalan, Dededağı, Yiğitalan, Bakırpınar, Karaburç'un da bulunduğu tam 90 dış mahallede toplam 60 bin ton çakıllama çalışmasını gerçekleştirdi. İlçeye bağlı dış mahallelerde sadece çakıllama işlemi ile kalmayan Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 41 dış mahallede 360 bin 157 metre sathi kaplama, 14 dış mahallede ise 116 bin 250 metrekare stabilize, 16 dış mahallede 5 bin metre küp beton yol yapıldı.

Bafra'nın alt yapı beklentisi ile ilgili samimi bir gayret içerisinde olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçe merkez ve dış mahallerimizde kısa süre içerisinde ortaya konulan çalışmalar en başta bu konuda ne kadar samimi ve kararlı olduğumuzu ifade ediyor. İmkanlar ölçüsünde ve iklim şartlarının el verdiği sürece ayı ciddiyetle çalışmalarımız devam edecek. Merkez ve dış mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz” dedi.