İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra Belediyesi larva ilaçlamasını sürdürüyor

Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarının 3.

turunu gerçekleştiriyor.


Belediye ekipleri her yıl olduğu gibi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için ilaçlamalarını titizlikle sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, larvalarla mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda haşerelerin üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanlarla yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Genel ilaçlamanın yanı sıra, sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler, dezenfekte işlemini de ihmal etmiyor.


Dört ayrı ekibin üreme alanlarına yönelik sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ortalama 3 haftalık periyotlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca 3 mobil ekiple de tüm dereler, parklar ve mesire alanlarında ilaçlama faaliyetleri yürütülüyor. Araç üstü ilaçlama işlemi (ULV) ise haziran ayından sonra başlayacak. Tüm ilaçlama çalışmaları eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.