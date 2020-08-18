Bafra Belediyesi sosyal medyada da aktif

Vatandaşlara en hızlı ve kısa yoldan ulaşarak sorun, öneri ve şikâyetleri çözen Bafra Belediyesi, resmi web sitesinin yanında; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp ve BİP üzerinden de iletişim sağlıyor. Facebook, instagram ve twitter hesaplarını sadece hizmet ve yatırımları anlatmak yerine vatandaşların talep, sorun, öneri ve şikâyetlerini de değerlendirip hızlı bir şekilde çözüm üretmek için kullanan Bafra Belediyesi, vatandaşların bu platformlara gösterdiği yoğun ilgiyle erişim sayısında önemli bir düzeye çıktı. Bafra Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden elde ettiği erişim sayısı ise dikkat çekici boyutta.

Sosyal medya hesaplarıyla, belediyeye ulaşma olanakları daha da arttırılarak, doğru iletişim kanalları kullanıma sunulması ile birlikte vatandaşlar Bafra Belediyesi'ne hangi sosyal medya platformundan ulaşırsa ulaşsın, talebini prosedüre takılmadan ilgili birime iletip, sonuç alıyor. Bunun yanında vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgilendirmeler de yapılıyor. Resmi sosyal medya hesaplarının yan sıra, Başkan Hamit Kılıç'ın kişisel sosyal medya hesapları da vatandaşlarla daha çok etkileşime geçilmesini sağlıyor. Bu arada Bafra Belediyesi'nin etkinlikleri de sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar da gerçekleştiriyor.

Sosyal medya hesaplarını takip edenler Bafra Belediyesi'nin etkinliklerinden ve duyurularından anında haberdar olabiliyor. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgilendirmeler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine ait görseller, korona virüs salgını ile ilgili duyuru ve uyarılar, nöbetçi eczane, hava durumu bilgileri ile kan bağışı duyuruları, güncel gelişmeler gibi paylaşımlar da vatandaşlara ulaştırılıyor. Bafra Belediyesi ayrıca 0 535 433 80 80 numaralı Whatsapp ve BİP hattından iletilen tüm istek ve talepler kayıt altına alınarak çözüm üretiliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç belediyenin herkes için daha ulaşılabilir olması amacıyla çalıştıklarını belirterek, “Sosyal medya hem bizim vatandaşlarımıza hem de vatandaşlarımızın Bafra Belediyesi'ne en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyor. Başından beri vurguladığımız ortak akıl ilkesinin uygulanmasında en etkili yollardan biri olarak çalışmalarımıza yön veriyor. Hemşehrilerimizin bizimle sosyal medya platformlarından da yoğun bir şekilde bağlantı kurması, önem verdiğimiz bu alandaki çalışmalarımızı daha da geliştirmek için bize güç veriyor” dedi.