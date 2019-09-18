Bafra Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimlere devam edeceklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için de denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.