Bafra Belediyesi'nden 2 bin aileye yemek yardımı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ramazan ayının başlaması nedeni ile ihtiyaçlı ailelere verilen yemeklerin yanı sıra iki ayrı yerden yemek dağıtımı yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Sosyal yardımlaşma çalışmalarımız kapsamında Bafra Belediyesi olarak Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize 2 ayrı noktadan iftar ve sahur yemeği vereceğiz. Belediye Aşevi ve Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önünde her gün vatandaşlarımıza yemek dağıtımı yapılacak. Bu yıl mahallelerde iftar programı yapmayacağız. Bunun yerine Kadir Gecesi yaklaşık 5 bin kişilik büyük bir iftar programı düşünüyoruz. O gece her yıl olduğu gibi ilçe müftülüğümüzle birlikte bir program icra edeceğiz. Ramazan ayı süresince Aşevimizde de 150 civarında masa iftar vakti hazır olacak. Yolcu olan, evine veya köyüne yetişemeyen ya da imkanı olmayan insanlarımız orada rahatlıkla iftarlarını yapabilecek. Yine Aşevimiz tarafından tespiti yapılan her gün evine yemek götürülen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız var, onların da yemekleri gitmeye devam edecek. Mübarek Ramazan ayının çok ayrı manevi bir iklimi bulunmaktadır. Milletimiz bu ayı en iyi şekilde değerlendirerek ihtiyaçlı vatandaşlarımızı koruyup gözeterek yardımlaşma içinde bulunmaktadır. Tüm hemşehrilerime ve milletimize bu güzel hasletleri nedeni ile teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.