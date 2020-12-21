Bafra Belediyesi'nden 500 öğrenciye kitap

Bafra Belediyesi 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'nda, milli şairin "Sefahat" ve "Asım" adlı eserlerini 500 öğrenciye hediye edecek.

Bafra Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden koordine edilecek etkinliğe ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğe katılacak öğrenciler Bafra Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip ederek yarışmanın detaylarını öğrenebilecekler. Son katılım tarihi 27 Aralık olarak belirlenen etkinlik sonunda 500 öğrenciye Mehmet Akif Ersoy'un "Sefahat" ve "Asım" kitapları hediye edilecek.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Öğrencilerimize Mehmet Akif Ersoy'u ve şiir dünyasını tanımalarını sağlamak, onlara etkili şiir okuyabilme yeteneği katkıda bulunmak üzere Belediyemizin sosyal medya hesabı üzerinden başlattığımız etkinliğe ortaokul ve lise öğrencilerimizin yoğun katılım sağlayacağına inanıyorum. Bu kapsamda 500 öğrenci kardeşimize milli şairimizin Sefahat ve Asım isimlerindeki iki önemli eserini hediye edeceğiz. Etkinliğimizin katılım şartları ve diğer ayrıntılar Belediyemizin tüm sosyal medya hesaplarında mevcut. Bu vesile ile vefatının 84. yılında Türk tarihinde önemli bir yere sahip, İstiklal Marşımızın yazarı olmuş büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u rahme ve minnetle yâd ediyorum” dedi.