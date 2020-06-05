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Bafra Belediyesi'nden Asri Mezarlığa düzenleme

Bafra Belediyesi, ilçe sakinlerinin kabir ziyaretlerini daha sağlıklı şekilde yerine getirmeleri için Asri Mezarlık içini kilitli parke taşı ile döşeme çalışmasına başladı.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Asri Mezarlığı ziyaret ederek gerçekleştirilen parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.


Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılıç, Asri Mezarlığın koşullarının iyileştirilmesi noktasında çalışma içinde olduklarını belirterek mezarlık yolunda parke taşı ve bordür çalışmasının hızla devam ettiğini, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Çalışma ile 4 bin m2 bordür, 9 bin m2 kilitli parke taşı döşenerek hizmete sunulacağını söyleyen Kılıç, ayrıca Asri Mezarlık bünyesindeki Garnizon Şehitliği ve çevresinde 2 kilometrelik yol ve kaldırım çalışmalarının da gerçekleştireceğini duyurdu.


Başkan Kılıç'ın Asri Mezarlık'ta yapılan çalışmalarına yönelik incelemelerine AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz ve Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz de eşlik etti.

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