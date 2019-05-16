Bafra Belediyesi'nden çocuklar için tiyatro

Bafra Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri devam ediyor.

Bafra Belediyesi Kültür Müdürlüğü Konservatuarı Çocuk Tiyatrosu oyuncularının sahne alacağı, yönetmenliğini Remziye Cezairli'nin yaptığı “Kahraman Acı Biber” isimli tiyatro gösterisi 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlçemizin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar yapan Bafra Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Hüseyin Baş Hacıbaşoğlu Kültür ve Sanat Merkezimizde bulunan konservatuvarımızda yönetmen Remziye Cezairli tarafından eğitim verilen çocuklarımız, bir süredir hazırlandıkları ‘Kahraman Acı Biber' oyununu oynayacaklar. Belediye Konservatuvarı Çocuk Tiyatrosu oyuncularının çocuklarımız için sergileyeceği oyun, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek. Bu güzel faaliyet için kültür müdürlüğümüze, konservatuvarımıza, oyuncularımıza ve Remziye Cezairli'ye çok teşekkür ediyorum. Bu alanda faaliyetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.