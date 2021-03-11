Bafra Belediyesi'nden genel kültür temalı ödüllü online bilgi yarışması

Genel kültür temalı soruların yer alacağı yarışmayı katılımcılar, Youtube'dan izleyecek, kahoot.it sitesinden de soruları yanıtlayacak. Yarışmada yaş sınırı olmazken etkinlik Cuma günü saat 19.00'da Bafra Belediyesi Youtube kanalından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle ilk yarışma Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı temalı olacak.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Youtube kanalımızdan yarışmayı canlı yayında izlerken kahoot.it sitesinden ve uygulamasından sorulara cevap verecek. Sorulara doğru yanıtlar verip rakiplerini geride bırakacak 1. yarışmacıya “akıllı bileklik” 2. yarışmacıya “bluetooth kulaklık” 3. yarışmacıya “powerbank” hediye edilecek. Ayrıca ilk yüz kişiye de kitap hediye edilecek.

Yaş sınırının olmadığı bilgi yarışmasında katılımcılar, Bafra Belediyesi Youtube kanalından yayınlanan pin kodunu, kahoot.it sitesinde veya uygulamasındaki ilgili alana girdiklerinde karşılarına çıkacak ‘Nickname' bölümüne ad ve soyadlarını yazarak yarışmaya doğrudan katılabilecek.

Öte yandan yarışmacılar, internet tarayıcısından 2 sekmede açtıkları sayfadan etkinliğe katılabilirken bilgisayar ortamında ilgili Youtube kanalından yayını izleyip telefonla da sorulara kahoot.it sitesinden veya uygulamasında yanıt verebilecek.

Hızlı ve doğru olarak cevap veren ilk 3 yarışmacı ödül almaya hak kazanacak

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada, “Bafra Belediyesi olarak yaşamın her alanında vatandaşlarımızla bir arada olarak zor günlerden geçtiğimiz pandemi döneminde de farklı video ve etkinlikler ile renklendirmeye devam ediyoruz. 12 Mart Cuma günü saat 19.00'da Bafra Belediyesi YouTube kanalımızdan üzerinden canlı yayın ile yarışma düzenleyeceğiz. Yarışmadaki soruların geneli genel kültür sorularından oluşacak. Yarışmada sadece doğru cevaplamak değil, hızlı cevaplamakta önemli. Puanlama sistemi doğru ve hızlı cevaplama olarak baz alınacak. Yarışmanın sonunda da dereceye girenlere de ödülümüz olacak. Katılımcılarımıza şimdiden başarılar diliyor teşekkür ediyorum” dedi.

Genel kültür temalı ödüllü online bilgi yarışması ile ilgili bilgiler Bafra Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.