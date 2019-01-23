Bafra Belediyesinden hasta yatağı desteği

Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal güvencesi olmayan ve yatağa bağlı olarak yaşayan vatandaşların tedavi süreçlerinde kullanmak üzere hasta yatağı yardımı yapıyor. Hasta yatağı hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek ve bilgi alabilecekler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, yatağa bağımlı vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla hasta yatağı veriyoruz. Bafra olarak biz çok büyük bir aileyiz. İyi günümüzde, kötü günümüzde, hastalıkta sağlıkta hep beraberiz. Belediyemiz, sosyal belediyeciliğin farklı örneklerini hayata geçirmeye devam edecek” dedi.