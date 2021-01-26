Bafra Belediyesi'nden salgın döneminde 47 bin denetim

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Bafra Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan bakkal, market, kasap, berber, kuaför, mobilya, beyaz eşya, giyim sektöründeki iş yerleri, küçük ve büyük pazar yerleri ve AVM içindeki mağazalarda maske ile sosyal mesafe denetimleri yerine getirirken, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor. Bafra'da korona virüsü salgınına karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdüren Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son iki ayda 957 iş yerinde korona denetimi gerçekleştirdi. Özverili bir çalışma ortaya koyan Bafra Belediyesi zabıta ekiplerinin ilk vakanın görüldüğü tarihten bugüne kadar yaptığı denetim sayısı 47 binin üzerinde. Ekipler Korona virüsü önlemleri kapsamında marketlerde fahiş fiyat denetimlerini de sık sık gerçekleştiriyor. Ekipler ilçede haftanın iki günü açık olan iki pazar yerindeki denetimlerini ise rutin olarak hayata geçiriyor.

Halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tüm ekiplerimiz sahada denetimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz” dedi.