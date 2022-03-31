Bafra Belediyesi'nden sivrisineklere karşı larva mücadelesi

Oluşturulan ekipler tarafından mazgal ve logarlar, birikinti sular, çöp alanları ve konteynerleri, metruk binalar ve larva üreyecek her türlü yerde ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Bu tip alanlarda düzenli aralıklarla yapılan larva ve ergin mücadelesi yaz aylarında karşılaşılacak popülasyonun büyük ölçüde azaltılmasına katkı sağlıyor.

Vatandaşların bahar ve yaz dönemlerini rahat geçirmelerinin yanı sıra çevre sağlığı açısından da önemli olan larva ile mücadelede insana ve çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Sivrisinek ve karasineklerin üreme zamanında ilaçlama yaparak büyümelerini önlemek için vektörle mücadelede en önemli aşama olan larva mücadelesi, ilçenin mahallerinde larva üremesine müsait tüm alanlarda, periyodik olarak devam edecek.