Bafra Belediyesi'ne "Sıfır Atık Belgesi"

Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destek ve yerine getirdiği yükümlülüklerinden dolayı "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Ülke genelinde bir ilke imza atarak 2019 yılındaki Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ni sıfır atık temalı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken ve bu konudaki kararlılığını ortaya koyan Bafra Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına ilçe genelinde yaptığı çalışmalar neticesinde söz konusu belgeye sahip oldu.

Konu ile ilgili olarak düşüncelerini dile getiren Bafra belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi'nde böylesi bir belgeye layık görülmek Baframız için onur verici. Bafra Belediyesi olarak bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda projemizi daha da geliştirerek yeni nesle bu kültürü kazandırmak istiyoruz. İnşallah geleceğin Bafrasını tüm hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Ben bu çalışmalar kapsamında görev alan tüm personelimize, duyarlılık göstererek tam destek veren tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor.