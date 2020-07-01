Bafra Belediyesinin pandemi faaliyetleri

Alınan kararları esnaf ve vatandaşlara iletmek noktasında da aktif görev alan Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri, iş yeri denetimleri, maske dağıtımı ve sokağa çıkma yasaklarında halkın alış veriş ihtiyacını gidermek gibi farklı konularda hizmet üretti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların taleplerini zabıta hattından bizzat kendisi dinleyerek sorunların kısa sürede çözüme kavuşmasını sağladı.

Pandemi süresince Zabıta Müdürlüğü ekipleri; Türkiye'de ilk korona virüs vakasının 11 Mart 2020 tarihinde görülmesiyle birlikte ilçede birçok önlem alınmaya başlandı. 16 Mart tarihinde umuma açık iş yerlerinin, 21 Mart tarihinde ise berberler ve güzellik salonları kapatılması sağlandı.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkma yasağının başlaması ve büyükşehirler ile Zonguldak ilinde başlayan hafta sonu yasakları ile birlikte İlçede söz konusu vatandaşların ihtiyaçları karşılandı ve Vefa Sosyal Destek ekibine destek olundu.

Alo 153 hattını arayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ekmek, gıda ve ilaç ihtiyaçları giderildi.

Pandemi süresince de Fırın denetimlerine devam edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan denetimlerde iş yeri sahipleri gramaj ve hijyen konusunda bilgilendirildi.

Marketlerde fiyat etiketi denetimleri, fahiş fiyat denetimleri günlük olarak yapılarak, özellikle kolonya satışlarındaki fahiş fiyat ekipler tarafından titizlikle denetlendi.

11 Mayıs 2020 tarihinde Alışveriş merkezleri, berber ve kuaförlerin açılması, normalleşme süreci kapsamında kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte 1 Haziran 2020 tarihinde Restoran, kafe, park, yüzme havuzu, spor salonu, kaplıca, kahvehane gibi mekanlar saat ve kural kısıtlamalarıyla açılmasının ardından, İş yerlerinin kapama saati olan saat 22:00 da İlçedeki tüm iş yerlerini kontrol edildi.

Berber, kuaför, güzellik salonları, fırın, market ve kasaplar günlük olarak denetlenerek, tüm işyerlerine kontrollü sosyal hayat kişisel hijyen kurallarını gösteren 14 kuralı broşürleri ekiplerce dağıtıldı.

Lokanta, berber, kuaför ve kafeteryalarda sosyal mesafe kuralı uyarınca oturma düzeni hakkında uyarılar yapıldı.

İlçedeki Büyük Pazar ve Küçük Pazara maskesiz vatandaşların girmemeleri konusun da uyarı yapılarak, vatandaşlara maske temin edildi. Sosyal mesafe kuralına özen gösterilerek, pazar tezgahları sahiplerine hijyen konusunda gerekli tüm uyarılar yapıldı.

Her pazartesi ve perşembe Büyük Pazar yerinde 450 adet pazarcı esnafı, küçük Pazar yerinde ise 150 adet pazarcı esnafı denetlenerek, pazarcı esnafını ve pazara gelen vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirildi.