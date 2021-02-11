Bafra Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi onaylandı

Bafra Belediyesi tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan geniş kapsamlı Sıfır Atık Projesi onaylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi'ne verdiği destek ve yerine getirdiği yükümlülüklerinden dolayı "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan Bafra Belediyesi, şimdi de hazırladığı proje ile gündemde. Ülke Genelinde bir ilke imza atarak 2019 yılındaki Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'ni sıfır atık temalı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken Hamit Kılıç Başkanlığındaki Bafra Belediyesi tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan geniş kapsamlı Sıfır Atık Projesi onaylandı. Sıfır Atık Projesi ile alakalı önemli önemli adımlar attıklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bafra Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu Sıfır Atık Projesi'ne hazırladığımız proje ile destek verecek, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Böylesi hayati bir konuyla ilgili olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Hazırladığımız projemizi ilgili bakanlığımıza sunduk. İçeriğinde çiftli toplama ve yer altı konteyner sistemi gibi birçok uygulamanın olduğu projemiz, bakanlığımız tarafından onaylandı. Projemizin ilk etabında on mahallemizde sıfır atık toplama merkezi oluşturacağız. Böylelikle başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız geri dönüşüme uygun olan atıklarını bu merkezlere bırakma imkânına sahip olacaklar. 7 bölümden oluşacak sıfır atık merkezleri kuracağız. Söz konusu projenin milli ekonomimize Bafra'mızdan ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte yüzde 13 olan ve bakanlığımız tarafından 2023 yılında yüzde 35'e çıkarılması hedeflenen geri dönüşüm hedefine Bafra olarak üst düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. 2019 yılında Türkiye genelinde sıfır atık temalı ilk doğa ve kültür festivali olan Kapıkayafest'e ev sahipliği yapan bir belediye olarak geri dönüşüm ve sıfır atık konusunu oldukça önemsiyor uygulamalardan öte proje aşamasında değerlendiriyoruz. Daha yolun başındayız. Yapacağımız çok şey var. Yılsonuna kadar mutlaka sıfır atık toplamayla alakalı bir genel merkez yapacağız.”