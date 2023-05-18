Bafra Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı karar ile şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığı riskinden dolayı geçici olarak kapatılan Bafra Canlı Hayvan Pazarı, hastalık riskinin ortadan kalkmasının ardından yeniden açıldı. SAT-2 serotipi hastalığı nedeniyle durdurulan hayvan hareketleri kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte canlı hayvan pazarı, 18 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine il içi ve il dışı ilkbahar şap aşılama kampanyası sürecinde getirilen kısıtlamalar belirlenen kurallar çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların SAT-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden 21 gün geçmiş olması, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması SAT-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanmasına aksatılmadan devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

SAT-2 serotipi şap hastalığı, Türkiye'de görülmeden önce gerekli önlemler alınmaya başlanmış 3 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de tespit edilir edilmez de etkin bir mücadele stratejisi hızlı bir şekilde hayata geçirilmişti. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük canlı hayvan pazarı olma özelliğine sahip Bafra Canlı Hayvan Pazarı 15 bin m2 alanda hizmet veriyor.