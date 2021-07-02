Bafra çeltik üretiminde Türkiye'de 2. sırada

Yıllık 150 bin ton çeltik üretimi ile yaklaşık Türkiye çeltik üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Samsun'un Bafra ilçesi çeltik üretiminde Türkiye'de 2'nci sırada yer alıyor.

Çeltik üretimi 230 bin dekar hektar sulama alanı içerisinde yıllık yaklaşık 160 bin dekar olarak gerçekleşiyor. Sulama kanal ve kanaletler ise 30 bin dekar alandaki çeltik üretimine göre planlanarak yapıldı. Dolayısıyla kanallardan bu kadar alanın sulanması imkânsız hale geldi. Kuraklığa bağlı olarak daha az su tüketilmesi elzem oldu. Damla sulama yöntemi ile ilk defa 2019 yılında Bafra'da 3 çiftçi öncülüğünde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, İşletme Bakım Şube Müdürlüğü ve Bafra Kızılırmak, Altınkaya Sulama Birliklerinin kontrolünde toplamda 270 dekar alanda damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi gerçekleştirildi.

2019 yılında Sarıköy Mahallesi çiftçilik yapan Besim Özaydın'ın 60'ar dekarlık yan yana bulunan iki arazisinde damla sulama ve tava sulama yöntemi uygulandı. Çeltik mahsulülün ekiminden hasadına kadar tüm gelişmeleri takip edilerek sonuçları alınıp karşılaştırılması da yapıldı. Üretim sonuçları çok olumlu çıkmasıyla, üretici çiftçilerin yüzde 60 daha fazla kâr edeceği, yüzde 80'e yakın su tasarrufu olduğu ortaya çıktı.

Bu çalışmalar doğrultusunda çok olumlu sonuçlar elde edildiğinin açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda yapılan çalışmalar ile 2020 yılında damla sulama çeltik alanı 3 bin dekara çıkartıldığını ve 43 çiftçinin bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdiğini belirtti.

2021 yılında ise damla sulama çeltik alanının 10 bin dekara çıkartıldığını ve 121 çiftçinin bu yöntemle çeltik ekimi gerçekleştirdiğini ifade eden Genel Müdür Yıldız, "2022 yılında ise şebeke dışı alanlarda çeltik üretiminde damla sulama yöntemi zorunlu olacağı için 15 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirileceği ve bu yöntemle 125 çiftçinin ekim yapacağı düşünülmektedir" dedi.