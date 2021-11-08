Bafra Cumhuriyet Kupası'na bin 200 sporcu katıldı

Samsun Bafra Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'na bin 200 spor katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Kupası futbol, basketbol, masa tenisi, güreş ve satranç olmak üzere toplam 6 branşta gerçekleşti. Turnuvaya Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerinden toplam bin 200 sporcu katıldı.

Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, “Turnuvanın amacı günün anlam ve önemine vurgu yapmak, milli birlik ve beraberlik mesajları verilerek dostça, kardeşçe centilmenlik havasında güzel anılar yaşatmak. Desteklerinden dolayı Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız anısına turnuvaya katılan tüm sporculara, sporseverlere ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.