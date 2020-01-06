Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesinde döner sermaye işletmesi kuruldu

2008- 2009 öğretim yılında Bafra Çetinkaya Tarım Meslek Lisesi adıyla kurulan, daha sonra Dedeli Mahallesi'ne taşınan okulun adı Dedeli Tarım Meslek Lisesi olarak değiştirildi. Okul öğrencilerinin öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek amacıyla kullandıkları 26 bin metrekare büyüklüğünde uygulama bahçesinde süs bitkileri, bahçe bitkileri yetiştiriyorlar.

Okula döner sermaye işletmesi kurulmasıyla ilgili konuşan Okul Müdürü Vedat Demir, “Tarım mesleki teknik okullarındaki öğrencilerin bir kısmı uygulamalı eğitimlerini okullar bünyesinde sürdürüyor. Okullardaki döner sermaye işletmeleri aracılığı ile sipariş alınmakta, alınan siparişler üzerinde öğrencilerin fiilen çalışarak meslekleri ile ilgili konuları daha iyi öğrenmeleri ve öğrendiklerini kalıcı bir şekilde geliştirmelerine ve emeklerinin karşılığı olan parayı kazanmalarına yardımcı olunuyor” dedi.

Okullarda döner sermaye uygulaması

Vedat Demir, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına, okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeliyle atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından bakanlıkça uygun bulunan ortaöğretim kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulabildiğini aktardı.

Eğitim-öğretim ve okula sağladığı yararlar

Demir, “Mesleki ve teknik eğitimin ana amaçlarından birisi; sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda eğitilmiş, kaliteli teknik iş gücünün yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için de, öğrencilere teorik eğitimin yanında, yeterli düzeyde uygulamalı eğitimin de verilmesi gerekmektedir. Döner sermaye işletmelerine alınan siparişler ile gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim; öğrencilere alanının gerektirdiği becerileri kazandırmanın yanı sıra, sektördeki gelişmeleri yakından izleyerek kendilerini geliştirmelerini ve başarı ile tanışarak özgüvenlerini artırmaktadır. Döner sermaye işletmeleri, okulların acil ihtiyacı olan ve diğer kaynaklardan karşılanamayan makine, teçhizat, araç-gereç, elektrik, su, yakıt, kırtasiye ve temizlik giderlerinin bir kısmını döner sermaye gelirinden karşılayarak eğitim öğretime önemli katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.