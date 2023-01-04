Bafra Devlet Hastanesi'nden Karadeniz'de bir ilk

Samsun Bafra Devlet Hastanesi, Karadeniz'de ‘yoğun bakım sertifika eğitimi' vermeye hak kazanan ilk ilçe devlet hastanesi oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “241 yataklı servis ve 64 yoğun bakım kapasitesiyle sadece ilçemizle sınırlı kalmayıp; Atakum, 19 Mayıs, Yakakent, Alaçam ilçeleri ile birlikte Sinop ili ve ilçelerine de hizmet vermekteyiz. Artan hekim kadromuz, artan hasta potansiyelimiz ve özellikli hizmetlerimiz hastanemizi bir adım daha ileri çıkarmanın gereğini ortaya koymaktadır. Bu sebeplerden dolayı gerek personel gerekse tıbbi donanım olarak hastanemizi ileri taşımak adına her türlü özveriyi göstermekteyiz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hastanemize yine Karadeniz'de bir ilk olan sağlık turizmi yetki belgesi kazandırmıştık. Şimdi ise Karadeniz'de yoğun bakım sertifikasyon eğitimi veren ilk ilçe devlet hastanesi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Domaç, ‘yoğun bakım sertifika eğitimi' verme hakkını almada emeği geçen herkese teşekkür etti.