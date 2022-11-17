Bafra didik didik arandı

Son günlerde asayiş olayları artan Samsun'un Bafra ilçesi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada didik didik arandı.

Şehrin 6 sabit ve ilçe genelinde seyir halinde yapılan uygulamaya 33 ekip, 104 personel katıldı. Bin 47 şahıs sorgulanırken, 346 araç kontrol edildi. Umuma açık yerlerde, mahalle, sokak, park ve metruk binalarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde eş zamanlı ve geniş olarak yapılan uygulamada, 3 iş yerine belgesi bulunmadığından idari işlem yapıldı. 1 sürücüye belgesi olmadığından, 1 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet lryca hap, 4 neurontin hap, 2.8 gr esrar, 1 adet ruhsatsız silah, 15 adet fişek, 7 adet bıçak, 1adet muşta ele geçirildi.

İl Emniyet müdürü Dr. Ömer Urhal da uygulama noktalarında yapılan denetimleri takip etti.

Şehrin huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam edeceği belirtildi.