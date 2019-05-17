Bafra Fen Lisesi'nden eTwinning projesi

Fen Lisesi eTwinning projesi olan Bridge of Drama kapsamında İngilizce zümresi olarak, okulda İngilizce dersine ilgisi olan öğrencileri desteklemek ve ilgiyi daha da artırmak amacıyla 6 ay süren çalışmalar sonunda, Oscar Wilde'nin, The Canterville Ghost adlı oyununu konuklara sunuldu. Oyun sonunda proje kapsamında oluşturulan Newton sınıfı ve Torricelli sınıfı ziyaret edilerek öğrenciler tarafından yapılan deneyler izlendi

Öğrencilerin sesletim, dil bilgisi ve kelime bilgisi gibi konularda farkındalığını artırmak ve ayrıca başkaları karşısında dili kullanmalarını sağlayarak yabancı bir dili konuşurken oluşan öz güven eksikliğini asgari düzeye indirmek amaçlandığı belirtildi.

The Canterville Ghost adlı oyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Celal Karadeli, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından izlendi.