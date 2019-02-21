İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra GSK atıcıları 12'den vuruyor

Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü (GSK) bünyesinde yer alan atıcılık sporcuları başarıya doymuyor.


Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda yapılan okullar arası il seçmelerine GSK Atıcılık Takımı damga vurdu. Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki sporcuları, havalı tüfekte 3 altın, havalı tabancada 2 altın 2 bronz madalya kazandılar.


Bafralı sporculardan 5'i baraj puanını geçerek, 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak Okullar Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.


Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atıcılık Antrenörleri Murat Gürsel ve Seda Şen Sağır tarafından hazırlanan sporculardan; Havalı Tabanca Yıldız erkeklerde Adem Eren Katipoğlu, Havalı Tabanca Genç Bayanlar Ragibe Yiğit birinci olurken, Havalı Tabanca Genç Bayanlar Bilge Alev ve Havalı Tabanca Yıldız Bayanlar Melike Nur Şahin üçüncü oldu.


Havalı Tüfek Yıldız Erkekler Yunus Efe Kaçar, Havalı Tüfek Genç Erkekler Çelebi Öztürk, Havalı Tüfek Genç Bayanlar Zeynep Tuana Engin birinci geldiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.