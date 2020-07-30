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Bafra HEM'in kurslarına tam not

Samsun Bafra Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen destekleme ve yetiştirme kurslarında tam not aldı.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik açılan ücretsiz üniversite sınavına yönelik destekleme ve yetiştirme kursuna devam eden 220 öğrencinin tamamı barajı aştı. Kursa katılan öğrencilerden Nurefşan Cebeci Türkiye AYT 8111'ncisi oldu.


Kurum Müdürü Hacı Avcı, kursu veren öğretmenleri ve sınavlarda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

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