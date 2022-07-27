Bafra Kapıkaya festivali başladı

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali” başladı.

Kapıkayafest 27-31 Temmuz tarihleri arasında 5 gün sürecek. Birbirinden farklı etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı festivalde katılımcılar adrenalin dolu ve eğlenceli beş gün geçirecekler.

Kapıkayafest'in Bafra'nın ve bölgenin tanıtımında oldukça önemli rol üstlendiğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizin hayırlısıyla startını verdik. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizde çok sayıda doğa ve sporsever vatandaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek festivalimize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

Türkiye'nin "İklim Değişikliği" temasını işleyen ilk festivali olacak olması ile de dikkat çeken 4. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin açılış töreni 28 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.