İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bafra kara kışa teslim

Samsun’un Bafra ilçesinde dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam saatlerine başlayan yoğun kar bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle 35 kırsal mahallenin yolu kapandı.


İlçe merkezinde ve Samsun-Sinop karayolunda dün geceden beri karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi ekipleri bugün de çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde ve Samsun-Sinop karayolunda yollar ulaşıma açılırken, 35 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Birçok kırsal mahallede de elektrik kesintileri meydana geldi.


İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Elektrik kesintileri yaşanan bölgelerimizde arızaların giderilmesi için YEDAŞ ekiplerine 2 greyder verdik. YEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı grup yollarının açılması için de ekipler çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.