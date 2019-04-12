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Bafra kesimhanesi onay belgesini aldı

Samsun’un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Ticaret Borsası Kesimhanesi “işletme onay belgesi”ni aldı.

Samsun'un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Ticaret Borsası Kesimhanesi “işletme onay belgesi”ni aldı.


“İşletme onay belgesi” İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı tarafından Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu'na teslim edildi.


İl Müdürü Nail Kırmacı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler ve Bafra İlçe Müdürü Ahmet Dursun işletmeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve kesimhane hakkında bilgi aldı.



Bölgenin en modern kesim tesisi


İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Ticaret Borsası'na ait kesimhaneye 03 Nisan 2019 tarihinde Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmeliğe istinaden işletme onay verildiğini, bölgenin en modern kesim tesisi olarak faaliyete geçen bu kesimhanede günlük 90 adet büyükbaş ve 100 adet de küçükbaş hayvanın kesiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

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