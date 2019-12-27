Bafra Kültür ve Sanat Merkezi boş kalmıyor

Sanat merkezi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gazipaşa Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür ve Sanat Merkezinde yılın tamamını kapsayan süreçlerde çeşitli dallarda sanat kursları veriliyor. Aynı anda sekiz farklı branşta kurs verilebilen merkezde bir yıl içerisinde bağlama, piyano, gitar, keman, çocuk ve yetişkin tiyatro kursları verildi.

Merkezde yakın zamanda ney ve gençlik korosu oluşturmak amacıyla ses eğitimi kursları da verilecek. Bafra Belediyesi Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezinde bu gün itibariyle devam eden kurslarda 221 kursiyer ders alıyor. Yeni açılacak kurslarda ile birlikte bu rakamın 250 olması bekleniyor. 2019 yılı içerisinde çeşitli dönem ve branşlarda düzenlenen kurslarda yaklaşık 500 kursiyer eğitim gördü.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, merkezin ilçeye verdiği katkılar hakkında, “Belediyemiz Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediğimiz kurslarda ilçemizde bulunan her yaştaki kültür ve sanat meraklıları eğitim görüyor. Bir aile ortamında gerçekleşen kurslarımız yıl boyunca devam ediyor. Düzenlediğimiz kurs yelpazesini her geçen daha da arttırmak hedefindeyiz. Kültür ve sanat merkezimizde bağlama, piyano, gitar, keman, çocuk ve yetişkin tiyatro kurslarına yakın zamanda ney ve ses eğitimi kurslarını da ekleyeceğiz” dedi.