Bafra meclisi toplandı

2021-2022 eğitim-öğretim yılında tüm eğitim camiası, aileler ve öğrencilere hayırlı olması temennisini yineleyen Belediye Başkanı Hamit Kılıç gündem öncesi yaptığı konuşmada, vefat eden İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Recep Mutlu'ya rahmet, teamüller gereği meclisteki yerini alan ve ilk oturumunu gerçekleştiren Hikmet Balakçı'ya da başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Kılıç, sel mağduru olan Sinop'un Ayancık ilçesine yapılan yardımlar ve belediye çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.