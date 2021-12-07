Bafra meclisi toplandı

Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığında yapılan 3 gündem maddesi görüşüldü. Bafra Belediye Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısında Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı üye seçimi de yapıldı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Meclis Üyeleri Şaban Deniz ve Recep Kaplan asil üyeliğe, Ali Oğuz ve Mustafa Tuğrul Erdoğan ise yedek üyeliğe seçildi.