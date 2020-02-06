Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden istihdam ve ülke ekonomisine katkı

1974 yılında elektrik, tesviye, metal olmak üzere 3 bölümle eğitim öğretime başlayan Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1994 yılında motor bölümü, 1995 yılında elektronik bölümü ve 2001 yılında da bilgisayar bölümünün açılmasıyla 6 bölüm ve yaklaşık bin öğrenci kapasitesine ulaştı. Anadolu Teknik Lisesi programında 2007 yılında bileşim teknolojileri alanının 2002 yılında elektrik elektronik alanı endüstriyel bakım onarım dalı ve 2013 yılında da makine teknolojisi alanı bilgisayarlı makine imalatı dallarının açılmasıyla bölgenin mesleki eğitim veren önemli kurumu haline gelen Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin iş hayatına hazırlama ve mesleki farkındalık çalışmaları hız kesmiyor. Okulda, 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim ve öğretimde hem nitelik hem nicelik bakımından başarıyı yakalamak, fiziki imkanlardaki eksiklikleri gidermek ve bölgede sanayi ve üretimde teknolojik olarak lokomotif durumda olmak hedefleniyor.

Fındık ve ceviz kurma makinesi geliştirdiler

Okulda döner sermaye kapsamında makine bölümünde tamirat, bakım onarım aletleri, CNC dik işleme merkezi işlemleri, muhtelif dişli çark yapımı, makine resmi çizimleri, kesme bükme kalıpları, torna ve freze işlemleri, taşlama işlemleri, metal bölümünde ise park bahçe oturma gurupları ve okul donanım malzemeleri üreterek okullardan gelen talepleri karşılıyorlar. Öğrencileri iş hayatına adapte etmeyi ve meslek edindirmeyi amaçlayan okul idaresi ve öğretmenleri geliştirdikleri ceviz ve fındık kırma makinesinin seri imalatına başladılar. Öğrencilerin el becerilerini geliştirilmesi için yaptıkları ceviz ve fındık kırma makinesinden elde edilecek gelirle de okulun ihata duvarlarının yenileme çalışmaları yapılacak.