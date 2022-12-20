Bafra millet bahçesine kavuşuyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Bafra Millet Bahçesi ihalesinin resmi itiraz süresi doldu ve yüklenici firmaya sözleşmeye davet yapıldı. Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan 310 bin 106,67 metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi Projesi, sosyal donatılar, alt yapı ve çevre düzenlemesiyle Karadeniz Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliğine sahip olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemiz tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde başvurusu yapılan ve 27 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Millet Bahçesi Projesinin ilgili bakanlık tarafından yapılan ihalesinde resmi itiraz süresi doldu ve yüklenici firması ile imzalanacak sözleşmenin ardından proje başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve oldukça önemsediğimiz Bafra Millet Bahçesi ile ilgili gelinen bu aşamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İlçenin en güzel projelere layık olduğunu dile getiren Kılıç, “Bafra ve Bafralı her şeyin en güzeline layık. Millet bahçemiz hizmete başlamasıyla birlikte Kızılırmak sedde boyu bambaşka bir kimliğe bürünecek ve ilçemizdeki sosyal hayatın dört mevsim alternatifi olacak. Projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim başlayan bu projemizin de başarılı bir şekilde sonuçlanmasını nasip etsin. Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıracak projede; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, çocuk oyun köyü, tematik bahçe alanları, 850 metre uzunluğunda bisiklet yolu parkuru, 1104 metre uzunluğunda koşu yolu, 368 metrekare fitness alanı, kuş gözlem terası, mini futbol sahası, tenis ve voleybol sahası, 408 adet otopark, 22 adet engelli otopark alanı yer alacak” diye konuştu.

Yüklenici firmanın 10 gün içinde sözleşme imzalaması ve kısa sürede projeye başlaması bekleniyor.