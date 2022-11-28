Bafra Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bafra Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathanesi, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bafra Millet Kıraathanesi'nin kurulduğu günden bu yana kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin buluşma adresi olduğunun altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Millet Kıraathanesi'nin Bafra'nın sosyal hayatına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin ve çocukların ders çalışmak için burayı fazlasıyla tercih ettiklerini kaydeden Başkan Kılıç, “Millet Kıraathanemizde her yaştan hemşehrilerimiz ikramımız olan çaylarını yudumlarken sıcacık bir ortamda derslerini çalışıyor, araştırmalarını yapıyor, sınavlarına hazırlanıyor, sohbet ediyorlar. Bizler de bulduğumuz her fırsatta aralarında olmaya gayret gösteriyoruz. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok güzel bir ortam. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Biz onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz, onların da çok mutlu olduğundan hiç şüphemiz yok” dedi.

Başkan Kılıç şunları söyledi:

“Gençlik çalışkanlığın, zindeliğin, cesaretin, heyecan ve kuvvetin mevsimidir. Bizler, gençlerimizin medeniyet şuuruna sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Millet kıraathaneleri ile gençlerimizin ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hemşehrilerimiz kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Millet Kıraathanemiz, ilçemize değer katan bir çalışma oldu. Bu bakımdan millet kıraathanelerini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak, başarılı olmasını istiyoruz. Buralara gelip ders çalışan, araştırma yapan ve kitap okuyan gençlerimizin gözlerindeki ışık bizleri umutlandırıyor."