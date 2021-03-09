Bafra “Orta Ölçekli Sanayi Projesi” istişare edildi

Samsun Bafra Belediyesi'nin “Orta Ölçekli Sanayi Projesi” oda başkanları ile istişare edildi.

Bafra Başkan Hamit Kılıç'ın “Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi” ile ilgili olarak kapsamlı bilgi verdiği toplantı Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Sanayi sitesinde yer alacak esnafların oda başkanlarının katıldığı toplantıda Başkan Hamit Kılıç, açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Başkan Hamit Kılıç, “Sanayi sitemizde yer alacak esnaflarımızı temsil eden oda başkanlarımızla bir araya gelerek projemizin geldiği aşama ve içeriği ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projemiz bizlerin her aşamasını hassasiyetle yürüttüğümüz bir proje. Bafra'mıza değer kazandıracak ve birçok konuda katma değer sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Oda başkanlarımızla projemiz hakkında gerçekleştirdiğimiz toplantının oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Katılımlarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilen yerin Bafra Belediyesi tarafından harca esas değer üzerinden ücreti ödenip devir işlemi geçen günlerde gerçekleştirilmiş ve 460 dönümlük alan Bafra Belediyesi'nin olmuştu.

Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz'ün de hazır bulunduğu toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Borsa Başkanı Namık Kibaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası Başkanı Hurşit Tulum, Marangoz Mobilya ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İlhan Erken, Terziler Tuhafiyeciler ve Hazır Giyim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İlyas Aşçı, Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Sedat Göbeloğlu, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Aziz Öztürk, Bafra S.S Kızılırmak Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatif Başkanı D.Ali Yücel, Bafra Büyük Sanayi sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Hüseyin Usta katıldı.