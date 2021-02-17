Bafra Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin tapusu alındı

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Milli Emlak Müdürü Gökhan Köktürk arasında gerçekleşen imzaların ardından 460 dönümlük alan, Bafra Belediyesi'nin oldu.

Alanın Bafra Belediyesi'nin tasarrufuna geçmesinin proje için oldukça önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Şubat meclisimizde onaylanarak tapu işlemleri aşamasında yetki aldığımız alan artık belediyemizin. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilen yerin belediyemiz tarafından harca esas değer üzerinden ücreti ödenip devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Bizler daha önceden projemiz ile ilgili malzeme çekimine ve dolgu işlemlerine başlamıştık. Bundan sonraki süreçte inşallah kapsamlı bir planlamayla imalata başlayacağız” dedi.

Model proje olacak

Başkan Kılıç şöyle devam etti:

“Orta Ölçekli Sanayi Sitesi yaklaşık iki yıldır üzerinde ciddiyetle durduğumuz Bafra için oldukça önemli bir proje. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle proje üzerinde istişare esnasında belediyemizin bu projesini referans edinerek farklı yerlerden taleplerde bulunulduğunu, sadece Samsun bölgesinden değil, değişik yerlerden de bilgi edinilmek istendiğini öğrendik. Projemizin Türkiye genelinde bir model olacağına inanıyorum. Büyük ile küçük sanayi sitesi alanları arasında sıkışıp kalanlara hitaben bizler tarafından geliştirilen bir proje Orta Ölçekli Sanayi Sitesi.”

Hem imkân hem istihdam sağlayacak

Kılıç açıklamasını, “Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemiz ilçemizdeki merdiven altı imalat alanlarını şehir dışına taşımak, bu alanda hizmet veren vatandaşlarımıza imkân sağlamanın yanında istihdam açısından da önemi oldukça büyük. Hayata geçtiğinde 3 ile 4 bin kişinin iş sahibi olacağını hesaplıyoruz” şeklinde tamamdı.