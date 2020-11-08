Bafra Otogarı modernize ediliyor

Bakım ve onarım çalışmaları devam eden ve tamamlandığında modern bir görünüme kavuşacak Bafra Otogarı'nda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kalite standartlarına uygun modern çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Bafra Otogarı'nda bakım ve onarım çalışmaları hızla sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından T1 Yetki Belgesi alınacak Bafra Otogarı standartlara uygun bir şekilde hizmet verecek.

Şehir genelinde yapılan tüm çalışmaları prosedürlere ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra'ya yeni otogar yapılana kadar mevcut otogarın standartlarını yükselteceklerini ifade ederek, “Bafra için devam eden bir otogar projemiz var. Otogarı tamamen modernize edecek bir çalışma başlatıldı. Tam kapasite faaliyete geçmesi için bakım ve onarım çalışmalarının yanında terminal işletmeciliği için gereken T1 Yetki Belgesi almak için gereken şartları da yerine getiriyoruz” diye konuştu.

Devam eden çalışmalar kapsamında otogar binasının genel tadilatı, kamera ve güvenlik sistemlerinin yenilenmesi, plaka tanıma sistemlerinin kurulması, bariyer kurulumu, çevre duvarlarının yapımı ve peyzaj uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınacak.