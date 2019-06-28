Bafra Ovası'nda buğday hasadı başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda buğday hasadına başlandı.

Bafra Ovası'nda bu sezon 176 bin hektar alanda buğday ekimi yapıldı. Buğday başaklarının olgunlaşması ile biçerdöverler ovaya girdi ve ilk hasat yapılmaya başlandı. Buğday hasadına başlayan çiftçiler, girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafından açıklanan fiyatların yeterli olmadığını söyledi.

Çetinkaya Mahallesi'nden üretici Naci Korkmaz, “Gecen sene fiyatlar kilosu 80-90 kuruş arasında idi, bu sene ise 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 30 kuruş arasında. Geçen seneye nisbeten bu sene biraz daha iyi ama mazotunu, gübresini, tohumunu hesapladığımız zaman kurtarmıyor. Maliyetler yüksek. Ama köylü ne yapsın arazim boş kalmasın diyerek ekiyor. Mazot desteklerinin biraz daha fazla olması yani devletimizin biraz daha çiftçiyi korumasını istiyoruz" dedi.

Çiftçi Celal Ünlü, “Çiftçi olarak da biz devletten destek alamıyoruz. Tarlalarımız müşterek olduğundan dolayı biz desteklemelerden faydalanamıyoruz. TMO'ya da veremiyoruz. Buğday tohumları pahalı. Gübre pahalı. Girdi çıktı pahalı olduğundan bu sene domatesinde, biberinde pahalılık oldu. Vatandaş ekemiyor. Bizim sesimiz duyulsun" diye konuştu.

Hasat yapılan buğday tarlalarını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gezen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “2017-2018 hububat yılında TMO 80-85 kuruştan alım yaptı. Bafra Ovası'nda geriye dönük yıllara göre yüzde 40 ile 45 oranında ekim alanlarında azalma var. 2000'li yıllarda yaklaşık 20-25 bin ton buğday üretiyordu ama 2018 yılında yaklaşık 10-11 bin tonlara geriledi. Bu sene de ekim az ama verim ve kalite yüksek. Bugün un sektöründe güzel bir kalite yakalamış olduk. Ama TMO'nun 1 lira 25 kuruştan alımlara başladıklarını öğrendik. Fiyatın 1,5 liranın altına düşmemesi lazım. Devlet tarımı desteklemeli” şeklinde konuştu.