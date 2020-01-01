Bafra polisi yılbaşında suça göz açtırmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşların yıl başını huzur içinde geçirmesi amacıyla 175 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Bafra polisinin halkın güvenliği için alınan önlemler kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda gündüz saat 12.00'de başlayan uygulamalar gece saat 03.00'e kadar sürdü. 175 polisin katıldığı uygulamalarda 49 iş yeri, 154 araç kontrol edilerek 804 vatandaşın sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1 iş yeri ve 1 şahsa tütün kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. Yol uygulamalarında dur ihtarına uymayan 10 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 547 lira para cezası uygulanırken, 4 araç sürücüsüne de 100 promil üstü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uygulamalara katılarak incelemelerde bulunan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek yeni yılını kutladı. Alınan sıkı önlemler sayesinde Bafra genelinde herhangi bir üzücü olayın meydana gelmedi.