Bafra Sebze Üreticileri Birliği'nde Aşçı dönemi

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Yaşar Caymaz aday olmadı. Kongrede Adem Aşçı ve Süleyman Tulum yarıştı. Divan başkanlığını Hülya Yangın Ertekin'in yaptığı kongrede 289 üyeden 204'ü oy kullandı. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 131 oy alan Adem Aşçı başkan seçildi. Süleyman Tulum ise 70 oyda kaldı.

Yönetim kurulu Yaşar Sürmeli, İbrahim Türk, Bayram Halıcı ve Yusuf Kıraz'dan oluştu.