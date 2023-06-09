Bafra şiirde yarıştı

Samsun Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2. Şiir Dinletisi ve Yarışması" gerçekleştirildi.

Çetinkaya Köprüsü Kızılırmak Sedde boyunda düzenlenen Şiir Dinletisi ve Yarışması'na 18 lise öğrencisi katıldı. Şiirlerini okumak için sahneye çıkan öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Allah'a Ismarladık" şiiri ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Şevmal İkrar Çelebi birinci oldu. Cemal Şafi'nin "Bilseydim" adlı şiiri ile Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Şeref Eren Yağız ikinciliği, Fen Lisesi öğrencisi Salih Ege de Mehmet Akif Ersoy'un "Gitme ey yolcu" şiiriyle üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından verildi. Birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin 500 lira, üçüncüye 2 bin lira ve katılan diğer öğrencilere 500'er lira ödül verildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz şiir dinletisinin bu yıl ikincisini tertip ediyoruz. Aslında Bafra'nın önemli bir değeri Kızılırmak kenarında bu etkinliğin yapılması bizim için çok manidar ve anlamlı. Diğer konser etkinliklerinin de bu sahada yapılması önemli. Bu şiir etkinliğimizin öncülük yapması ne kadar doğru bir karar verildiğinin bir göstergesi. Duygusal anlardır şiir. Sanatın doruk noktasıdır. Duygularını birkaç kelimeyle ifade edebilmek herkesin harcı değildir. Gerçi bu yarışma gibi birinci, ikinci, üçüncü derecede arkadaşlar çıkıyorlar ama bence sahneye çıkan tüm değerli kardeşlerim benim kalbimde birinci. Ben onları kalbime alıyorum. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.