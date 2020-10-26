Bafra Tarım Lisesi üretecek, Türkiye tüketecek

Samsun'un Bafra ilçesinde 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem teorik hem de uygulamalı tarım öğretiliyor.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bafra ilçe merkezinde açılan okul, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Dedeli Mahallesi'nde 26 bin metrekare büyüklüğünde uygulama bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerin patentini alıp “Elmas” adında markası tescil ettirdiler. Profesyonel bir şekilde “Elmas” markasıyla ürettikleri domates turşusu, domates salçası, elma sirkesi ve elma pekmeziyle marka olma yolunda emin adımlarla yürüyor.

Melek dersleri öğretmeni Halide Ceylan, “Uygulama bahçemizde öncelikle yetiştirdiğimiz ürünlerin patent başvurusunda bulunduk ve 'Elmas' adında markamızı tescil ettirdik. Markamızı aldıktan sonra yetiştirdiğimiz ürünler vardı, bunları markalı bir şekilde sunmaya karar verdik. Bahçemizde olan elma çeşitlerimizden, elma sirkesi üretimine başladık. Yine seramızda yaptığımız sebze yetiştiriciliği sonucunda ürünlerimizden turşu yapmaya karar verdik. Domates turşusu ve salça üretimine başladık. Daha sonra bu elmalarımızı hem sirke yapımında geri kalanlarını da değerlendirmek için elma pekmezi yaptık. Okulumuz Samsun'da tek tarım lisesi. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nde de sayılı tarım meslek liselerinden bir okul Samsun'da Bafra ve Çarşamba Ovaları tarım alanında çok değerli iki ovamız ve bu yüzden tarım lisemiz Bafra'nın en değerli okullarından bir tanesi. Artık tarımında genelleştirmekten çıkıp daha profesyonel yapılmasını düşündüğümüz için bu tarım meslek lisesinde öğrencilerimizin sayısının daha artması ve daha çok profesyonelleşmek için öğrenci profilimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Tarım meslek lisesinin önemi budur. Tarımı daha doğru daha bilinçli bir şekilde yapmak için bir buradayız" dedi.

Okul Müdürü Vedat Demir ise, “Okulumuzda 2019'dan döner sermaye işletmemizi kurduktan sonra öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aktif bir şekilde üretimde yer almalarını sağladık ve okul bahçemizde ürettiğimiz ürünleri tüketiciye ulaşmasını sağladık. Pandemi sürecinin tüm Türkiye'de ve tüm dünyada tarımın ve gıdanın stratejik bir ürün haline geldiğini, üretimin önemini ve halkımızın bilinçli bir şekilde fark etmesiyle beraber tarım meslek lisesi okullarının Türkiye çapındaki önemi arttı. Biz de bu amaçla üretim şekillerimizi geliştirmek, biraz daha farklı ürünler üreterek, öğrencilerimize de üretimin önemini kavratarak bilinçli bir şekilde döner sermaye işletmesinde farklı uygulamalara gidilip, öğrencilerimizle birlikte farklı projelerde ilerleyen zamanlarda üretim faaliyetlerine devam edeceğiz. Özellikle biz bahar aylarında seri üretime geçip ileride ya bir tanzim satış noktası ya da e ticarette arz talep noktasında faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizi ortaokulda meslek liselerine rehberlikle yönlendirmeyle beraber daha da önemlisi özellikle tarım alanı uygulanan meslek lisesine yönlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gıda, üretim çok öneli kavramlar. Meslek liselerimize yeteri kadar öğrenci gelmesiyle meslek liselerini güçlenmesi bizim üretimde ülkemizin gücünü ortaya koyacağı için çok çok önemlidir. Tüm öğrencilerimizi tarım meslek lisemize bekliyoruz" diye konuştu.