Bafra Ticaret Borsası kurşunlandı

Samsun'un Bafra Ticaret Borsası kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı.

Olay, saat 23.50'de Alpaslan Mahallesi Samsun-Sinop karayolu üzerindeki borsa binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki kişi Ticaret Borsası binasının ikinci katının camlarına pompalı tüfekle 7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine borsa binasına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.