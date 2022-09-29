Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Erol'a silahlı saldırı

Samsun'un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol, bir çocuk tarafından silahla yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.R.D. (17), Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan ticaret borsası seçimlerinde başkan adayı olan Tarık Erol'a silahla 4 el ateş etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Tarık Erol, olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki çocuk, 100 metre ileride bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın seçimlerle ilgili bir ilgisi olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.