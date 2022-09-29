Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesine silahla saldıran genç tutuklandı

Samsun'un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol'a silahlı saldırı düzenleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda B.R.D. (17), Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan ticaret borsası seçimlerinde başkan adayı olan Tarık Erol'a silahla 4 el ateş etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Tarık Erol, olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki B.R.D., 100 metre ileride bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Ayağından vurulan Erol'un tedavisi hastanede devam ediyor.

Mezbahada hayvan kesimi meselesi

Mezbahada hayvan kesimiyle alakalı anlaşmazlıklar yüzünden çıktığı tahmin edilen olayla ilgili olarak Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 17 yaşındaki B.R.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.