Bafra Ticaret Borsasına silahlı saldırıyla ilgili suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması ve daha sonra da başkan adayının silahla yaralanması olayına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabaha karşı ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 Ağustos gecesi Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması ve 29 Eylül'de ise Bafra Ticaret Borsası Başkan Adayı Tarık Erol'un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 18 yaşından küçük çocuklar ile kadınların da bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.