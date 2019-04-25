Bafra TSO' dan Meclis Üyelerine “Öfke ve Stres Yönetimi” Yönetici Eğitimi

Bafra TSO toplantı salonunda yapılan eğitimi İZGÖREN Akademi Eğitimcilerinden Acun Erkuloğlu tarafından gerçekleştirildi. İzgören Akademi Eğitimcisi Acun Erkuloğlu ‘İş yaşamında ve özel yaşamımızda hiç ummadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Bu deneyimleri yaşarken üstesinden gelmek, doğru kararlar alabilmek, haklıyken haksız duruma düşmemek ve yaşam içerisinde iletişime geçtiğimiz bireylerle doğru bağ kurabilmek için, bizi tehdit eden ve ruhsal yapımızı olumsuz etkileyen stres ve öfke ile başa çıkabilme becerisini geliştirmiş olmamız gerekir. Öfke ve Stres kontrolü eğitim başlığı; bizde var olan ama günlük yaşamın getirdiği yüklerden dolayı bastırdığımız başa çıkma ve öz denetim yollarını yaşamımıza uygulamaya yetkin hale gelmemizi sağlıyor' dedi.

İlgi gören eğitimde Erkuloğlu tarafından öfke ve stresin; biyolojik ve sosyal nedenleri, başa çıkma teknikleri, sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Seminerde, sözlü anlatımın yanı sıra katılımcılarla yapılan uygulamalarda da stresin davranışlar üzerindeki etkisi anlatıldı.

Eğitim programı karşılıklı soru cevap şeklinde sonlandırıldı.