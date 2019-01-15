Bafra Turizm Fakültesinde devir teslim töreni

Dr. Ali Uzun atandı.

Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “2 yıla yakın bir zamandır Turizm Fakültemizin Dekanlığını Fatma Aydın hocamız özveriyle yürüttüler. Çok da başarılı bir dönem yaşattılar. Turizm Fakültemizin gelişmesinde emeklerinden dolayı kendilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu bölge için Turizm Fakültesinin önemi hepimizce malum. Özellikle turizm bakımından büyük bir potansiyele sahip olan Kızılırmak Deltası ve diğer tarihi varlıkların bu değeri arttırdığını biliyoruz. Fakültemizin de yetiştireceği öğrencileriyle turizm alanındaki gelişmelere katkı sağlamasını bekliyoruz. İnsanoğlunun her şeyi geçici, önemli olan geride iyi şeyler bırakmak. Hep iyi şeyler bırakmak için gayret gösterdiğimizde onun izi kalır. Bu bilinçle görevlerini yapan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

2 yıldır vekaleten dekan olarak görevi yürüten Prof. Dr. Fatma Aydın, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Aydın, “Bizi bu süreçte hiç bir zaman kırmayan Rektörümüz hep önümüzü açtı. Yol verdiler. Burada ayrıca tecrübe kazanmama sebep oldular. Çok keyifli bir süreç geçirdim. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla da görevi hocama devredeceğim. Bunun da mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten atanan Prof. Dr. Ali Uzun ise, “Bu bir bayrak yarışı. Biz de bu bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye, şehrimizin hedeflerine uygun bir şeklide taşımaya gayret göstereceğim. Bafra halkının, buradaki meslektaşlarımın, idari bölümdeki arkadaşlarımın destekleriyle birlikte biz daha ileriye doğru gideceğiz. Birikimimizi, tecrübemizi genç arkadaşların enerjileriyle birlikte bizi de bıraktığımız noktada Fatma Hanım gibi güler yüzle uğurlarsınız, başarılarla anarsınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan devir teslim programında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fatma Aydın'a teşekkür ederken yeni atanan Prof. Dr. Ali Uzun'a da başarılar diledi.

Göreve başlayan Prof. Dr. Ali Uzun tarafından, Prof. Dr. Fatma Aydın'a yaptıkları hizmetlerden dolayı fidan sertifikası verildi. Devir teslim törenine akademik ve idari kadro katıldı.