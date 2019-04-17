Bafra Umut Derneği Durağan'da

Sinop'un Durağan ilcesine bağlı Çerçiler Mahallesi'nde bulunan Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu'na Bafra Umut Derneği yardım elini uzattı.

Okul yönetiminin talepleri doğrultusunda giysi, ayakkabı ve kırtasiye turu malzemeleri teslim eden dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek verdik. Kırtasiye, giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Derneğimize destek veren tüm hayırseverlere ve lojistik desteğini esirgemeyen Bafra Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.