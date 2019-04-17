İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bafra Umut Derneği Durağan'da

Sinop’un Durağan ilcesine bağlı Çerçiler Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu’na Bafra Umut Derneği yardım elini uzattı.

Sinop'un Durağan ilcesine bağlı Çerçiler Mahallesi'nde bulunan Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu'na Bafra Umut Derneği yardım elini uzattı.


Okul yönetiminin talepleri doğrultusunda giysi, ayakkabı ve kırtasiye turu malzemeleri teslim eden dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Şehit Recep Geçer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek verdik. Kırtasiye, giysi, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Derneğimize destek veren tüm hayırseverlere ve lojistik desteğini esirgemeyen Bafra Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.